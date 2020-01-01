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إصابة نجم ميلان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا

الجمعة 25 سبتمبر 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة نجم ميلان إبراهيموفيتش بفيروس كورونا



وكالات / سما /

نال فيروس كورونا المستجد، من نجم فريق ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، الخميس وذلك حسب ما أفاد موقع "غول" العالمي.

وذكر الموقع أن المهاجم السويدي خضع لفحوصات فيروس كورونا، وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية.

بهذا سيغيب المهاجم السويدي البالغ 38 عاما عن مواجهة فريقه ضد فريق بودو جليمت النرويجي في التصفيات التأهيلية بمسابقة الدوري الأوروبي.

وتأتي الإصابة بكورونا في الوقت الذي يتألق فيه إبرا رفقة ميلانو حيث سجل اللاعب هدفين لمصلحة فريقه في المباراة الماضية ضد بولونيا في مستهل مشوار الفريقين في الموسم الجديد بالدوري الإيطالي.

ومن المنتظر أن يدخل إبراهيموفيتش فترة حجر صحي منزلي في الأيام المقبلة حتى يتعافى بشكل تام من الإصابة بكورونا.

وحقق زلاتان البالغ 38 عاما صاحب 10 أهداف في 18 مباراة في الدوري الموسم الماضي، رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية حيث سجل للموسم الـ23 على التوالي منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وحتى الموسم الحالي.

#إبراهيموفيتش #فيروس كورونا #ميلان

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