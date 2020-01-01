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تعرف على راتب سواريز مع أتلتيكو مدريد

الجمعة 25 سبتمبر 2020 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على راتب سواريز مع أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه الأوروغواياني لويس سواريز في أتلتيكو مدريد، بعد مغادرة برشلونة.

وأعلن برشلونة منذ ساعات قليلة رحيل سواريز، بعد التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد على ضمه، مقابل 6 ملايين يورو كمتغيرات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن عقد النجم الأوروغواياني مع أتلتيكو مدريد سيمتد لموسمين، وسيحصل على راتب سنوي يصل إلى 7.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويعتبر سواريز ثالث صفقات أتلتيكو مدريد هذا الصيف، بعد الحارس الكرواتي إيفو فربيتش، والبلجيكي يانيك كاراسكو الذي انتقل بشكل نهائي من داليان الصيني.

وتعاقد أتلتيكو مع سواريز, بعد رحيل مهاجمه ألفارو موراتا إلى يوفنتوس لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 10 ملايين يورو، مع أحقية الشراء مقابل 45 مليون يورو.

#لويس سواريز

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