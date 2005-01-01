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معاريف: هاتان الدولتان العربيتان ستوقعان إتفاقية سلام مع إسرائيل الإسبوع القادم

الجمعة 25 سبتمبر 2020 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: هاتان الدولتان العربيتان ستوقعان إتفاقية سلام مع إسرائيل الإسبوع القادم



القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن إسرائيل ستتوصل إلى المزيد من اتفاقيات السلام مع دول عربية، بحلول الأسبوع المقبل.

وبحسب التقرير، فإن الدولتين هي السودان وسلطنة عمان، حيث تجريان محادثات متقدمة مع إسرائيل في الأيام الأخيرة، بوساطة ودعم مكثفين من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى إعلانات بشأن اتفاقيات السلام، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وتقول الصحيفة، إنه حدث انفراج كبير في الاتصالات بين إسرائيل وسلطنة عمان في الأيام الأخيرة، وتم الاتفاق على إصدار بيان حول تحقيق اتفاق التطبيع في القريب العاجل، مشيرة إلى أن إعلان الاتفاق سيكون هذا الأسبوع الوشيك، أو في حالة وجود صعوبات فنية، الأسبوع التالي. أما السودان، فقد أكد مسؤولون كبار هناك، أنهم يفضلون المضي قدمًا في اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، بعد استبدال الحكومة الانتقالية في البلاد، بحكومة وبرلمان دائمين، إلا أن الأميركيين زادوا من ضغوطهم للمضي قدماً بالاتفاق الآن، وعدم الانتظار حتى ولادة حكومة سودانية دائمة.

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