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هنية: قيادة حماس ستعقد اجتماعا خاصا لدراسة التفاهمات مع فتح واتخاذ القرار بشأنها

الجمعة 25 سبتمبر 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية: قيادة حماس ستعقد اجتماعا خاصا لدراسة التفاهمات مع فتح واتخاذ القرار بشأنها



غزة / سما /

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن حماس تولي أهمية كبيرة لمسار الحوار الوطني، وإن قيادة الحركة ستعقد اجتماعًا خاصًا لدراسة التفاهمات التي تمت مع حركة فتح واتخاذ القرار بشأنها، وسبل استكمال الحوار على المستوى الوطني في المسارات كافة.

وأضاف هنية، في بيان صحفي الجمعة، إن هذه الحوارات تعبر عن إرادة وتوجه وقرار؛ استشعارًا بالخطر المشترك الذي يتهدد القضية الفلسطينية، وقناعة راسخة بتكريس مبدأ الشراكة في بناء المؤسسات الفلسطينية الناظمة لشعبنا في الداخل والخارج في إطار منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة في الضفة وغزة، وعبر القيادة الوطنية الموحدة لقيادة المقاومة الشعبية.

وأكد أن حماس أولت تحقيق الوحدة الوطنية اهتماما استثنائيا، "خاصة وأن القاعدة السياسية للحوار الجاري انطلقت من الموقف الفلسطيني الموحد برفض صفقة القرن وخطة الضم ومسار التطبيع، وسبل مواجهة هذه التحديات الخطيرة ميدانيًا وسياسيًا في إطار بناء جبهة فلسطينية موحدة تتصدى للتهديدات الاستراتيجية التي تحيط بقضيتنا الفلسطينية، وتستهدف ركائزها الأساسية المتمثلة في القدس والأرض واللاجئين".

كما أكد أن التفاهم مع حركة فتح يأتي لتمهيد الطريق أمام الحوار الوطني الشامل "الذي يشكل الإطار الجامع لمخرجات الحوار ومآلاته النهائية في الملفات المركزية، والتي ستعرض للاعتماد في اجتماع خاص للأمناء العامين للفصائل".

وأشار هنية إلى أن التفاهم الإيجابي الذي تم في تركيا مستند في محاوره الأساسية لاتفاقيات القاهرة التي تم توقيعها في فترات سابقة، وخاصة الاتفاق الشامل 2011.

وأشاد بالجهد الذي بذله وفدا الحوار من الحركتين، وما أجرياه من اتصالات مكثفة منذ وقت ليس بالقصير، "بما يعكس توجهات وجدية قيادة الحركتين".

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