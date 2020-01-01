ضغوط أمريكية على قطر : حل الأزمة الخليجية مقابل السلام مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطا على قطر من أجل توقيع اتفاق "سلام" مع "إسرائيل".

وقال الموقع إن الإدارة الأمريكية عرضت على قطر، فك الحصار المفروض عليها من السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ ثلاثة سنوات، مقابل اتفاق "سلام" مع "إسرائيل". وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت أن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" لن يكون إلا من خلال التزام الأخيرة بمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية وحل الدولتين.

في المقابل، كشف البيان المشترك للحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي الثالث، الذي عقد في واشنطن، عن موافقة الدوحة على ما يسمى خطة السلام الأمريكية "صفقة القرن" كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. أول أمس، قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن حل الأزمة الخليجية يكون بفك الحصار المفروض على بلاده دون شروط مسبقة، وأن حل القضية الفلسطينية يجب أن يستند على قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية.