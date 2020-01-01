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حالة الطقس : انخفاض آخر على درجات الحرارة

الجمعة 25 سبتمبر 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : انخفاض آخر على درجات الحرارة



رام الله / سما /

يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح الحرارة أدنى من معدلاتها السنوية بحوالي درجتين.

وفي ساعات الصباح تسود أجواء معتدلة عموماً ومنعشة في الجبال مع سماء غائمة جزئياً الى غائمة، وخلال ساعات النهار تسود أجواء حارة نسبياً في المناطق الساحلية والمنخفضة، وأجواء معتدلة نسبياً في الجبال خصوصاً في الظل وتميل للحرارة في الظهيرة فقط.

وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بصورة كبيرة وتسود أجواء معتدلة في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية، في حين تسود أجواء منعشة وتميل للبرودة في عموم المناطق الجبلية مع تواجد للسحب المتفرقة، وتصبح مائلة للبرودة أكثر مع ساعات الفجر مع مع فرصة لهطول أمطار خفيفة تتركز في السواحل بشكل أساسي. 

السبت: يكون الجو غائما جزئيا ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد: يبدأ تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة على البلاد ليصبح الجو حارا نسبياً في المناطق الجبلية حاراً الى شديد الحرارة في بقية المناطق ، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين: تعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة على البلاد حيث يطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية خاصة فوق المناطق الجبلية خلال ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر .

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