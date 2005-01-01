"الخارجية": 254 وفاة و6110 إصابة و2052 حالة تعافي في صفوف جالياتنا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 254 حالة وفاة، و6110 إصابة (4 أمريكا)، و2052 حالة تعافي في صفوف جالياتنا، منذ انتشار فيروس كورونا في دول العالم.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الخميس، أنه لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا لهذا اليوم.

وأفادت بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة أرض الوطن الى أوكرانيا وامريكا، للالتحاق بدراستهم وأعمالهم، ووصول دفعة جديدة من العالقين في مصر والقارة الأوروبية عبر فرانكفورت.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة بتسجيل 4 إصابات جديدة في صفوف الجالية في دالاس ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات الى 3676 إصابة. فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة لليوم التاسع على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 76