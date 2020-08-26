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"الخارجية" تعلن عن التسجيل لرحلة جديدة إلى دبي

الخميس 24 سبتمبر 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تعلن عن التسجيل لرحلة جديدة إلى دبي



رام الله / سما /

أعلن الفريق المختص بمتابعة رحلات الاجلاء في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، عن توفر رحلة الى الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 29/09/2020.

وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم الخميس، على جميع الطلبة والمواطنين الراغبين بالسفر الى الإمارات العربية المتحدة أو عبرها، التسجيل على الرابط الالكتروني التالي:

http://www.mofa.pna.ps/evacuation منوهة أن الرابط يفتح بدءاً من الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم الخميس الموافق 24/09/2020، ويغلق في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت القادم الموافق 26/08/2020

#الخارجية والمغتربين #الامارات #رحلة

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