قطر ترفض تسلم رئاسة الجامعة العربية مكان فلسطين

القاهرة /سما/

رفضت قطر تسلم رئاسة جامعة الدول العربية مكان فلسطين التي تخلت عن رئاسة الدورة العادية الـ 154 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وقالت قطر "نعتذر عن استكمال الدورة المذكورة والتي تخلت عنها دولة فلسطين مع التمسك بحق دولة قطر في الرئاسة القادمة للدورة الـ 155 مارس 2021.

وجاء اختيار قطر على اساس الترتيب الهجائي لاسماء الدول، واستنادا الى نص المادة السادسة فقرة 4 من النظام الداخلي لمجلس الجامعة والتي تنص على "اذا تعذر على رئيس المجلس على المستوى الوزاري مباشرة اعمال الرئاسة ..اسندت الرئاسة الوقتية لمندوب الدولة التي لها رئاسة الدورة التالية".

وقررت دولة فلسطين الثلاثاء التخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية، ردا على التطبيع مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية رياض المالكي إن هذا القرار جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعما للإمارات والبحرين، اللتين طبعتا علاقاتهما مع إسرائيل، في مخالفة لمبادرة السلام العربية.

وأضاف أن بعض "الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية، وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارًا في الوقت المنظور، لصالح إدانة الخروج عن قراراتها".

وقال المالكي إن فلسطين لا يشرفها رؤية هرولة دول عربية للتطبيع مع الاحتلال، و"لن تتحمل عبء الانهيار وتراجع المواقف العربية والهرولة للتطبيع".

وفي رسالة وجهها إلى أمين عام الجامعة العربية، قال الوزير الفلسطيني إن الجامعة أدارت الظهر لما حدث.

ولكنه أوضح أن فلسطين "لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة، لأن ذلك سيخلق فراغا يمكن أن يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة".