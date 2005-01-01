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الرجوب: اجتماع الأمناء العامين سيكون خلال أسبوع.. وسنحترم نتائج الانتخابات

الخميس 24 سبتمبر 2020 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: اجتماع الأمناء العامين سيكون خلال أسبوع.. وسنحترم نتائج الانتخابات



انقرة /سما/

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، مساء اليوم الخميس، إنه اجتماع الأمناء العامين سيكون خلال أسبوع لإقرار آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأوضح الرجوب، أنه خلال أسبوع سيكون لقاء جديد وتحديد لمواعيد الانتخابات، مضيفاً أن الانتخابات العامة ستكون محكومة بقانون الانتخابات، وعلى أن لا تتجاوز 6 أشهر.

وتابع في مقابلة عبر فضائية الأقصى، "سوف نحترم نتائج الانتخابات القادمة مهما كانت نتائجها"، مشيرًا إلى أن حركة "فتح" متمسكة بأن مخرجات الانتخابات التشريعية يجب أن تُشكل حكومة ائتلاف وطني.

وأضاف "حصلنا على مباركة من قيادة حماس وفتح والفصائل لما تم التوافق عليه"، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد لوفدي المصالحة في مكالمة جماعية أنه لن يعارض ما يتم التوافق عليه.

وأوضح أن المجلس التشريعي القادم سيقرر الرؤية الاستراتيجية التي سنعيش في ظلها، منوهاً إلى عدم وجود أي دولة عربية باركت اجتماع الأمناء العامون وما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية، على غرار تركيا.

وقال: الأتراك استقبلونا وسهلوا وصلولنا ولم يتدخلوا إطلاقاً في تفاصيل المباحثات.

#جبريل الرجوب #حركة فتح #حماس #تركيا #المصالحة

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