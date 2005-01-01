داخلية غزة تقرر تشديد الإجراءات في مناطق جديدة بالقطاع

غزة / سما /

قررت وزارة الداخلية والامن الوطني في غزة، مساء اليوم الخميس، تشديد الاجراءات في مناطق جديدة بقطاع غزة

وقالت الوزارة إنه وبناء على التحديث المستمر لتقييم الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني ما يلي:

1. إغلاق منطقة حي الأمل بمحافظة خانيونس؛ بسبب ظهور إصابات جديدة فيها.

2. إغلاق المنطقة الشمالية الشرقية لحي الشيخ رضوان؛ بسبب ظهور إصابات جديدة فيها.

3. استمرار إغلاق منطقتي مخيم جباليا بمحافظة شمال غزة، والتركمان شرق محافظة غزة، والإبقاء على الإجراءات المشددة فيهما.

4. استمرار تشديد الإغلاق ومنع التنقل بين محافظتي غزة والشمال، وبين محافظة غزة وبقية المحافظات.

5. استمرار منع التجمعات بشكل كامل في كافة المحافظات.

6. استمرار سريان حظر الحركة والتجوال في كافة المحافظات من الساعة 8:00 مساء حتى الساعة 7:00 صباحاً.

7. استمرار إغلاق شاطئ البحر أمام المصطافين في كافة المحافظات.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والحد من الحركة وعدم الخروج إلا للضرورة.