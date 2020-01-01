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أكثر من 4 آلاف إصابة في أوساط فلسطينيي الخط الأخضر خلال أسبوع

الخميس 24 سبتمبر 2020 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكثر من 4 آلاف إصابة في أوساط فلسطينيي الخط الأخضر خلال أسبوع



القدس المحتلة / سما /

 أفادت الهيئة العربية للطوارئ الخاصة بفلسطينيي الخط الأخضر، اليوم الخميس، أن مجمل عدد الإصابات بفيروس الكورونا بلغ حتى صباح اليوم 32,058 مصابًا، ليصل العدد خلال أسبوع واحد 4,040.

وبحسب المعطيات التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه بذلك يتم تسجيل ارتفاع 590 إصابة جديدة منذ يوم أمس.

ويبلغ عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية 9,071 اصابة على الأقل.

وبلغ مجمل عدد حالات الوفاة في المجتمع العربي 135 حالة دون أن يشمل المدن المختلطة التي يعيش فيها "يهود" و "عرب".

#فيروس كورونا #الداخل المحتل #المجتمع العربي

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