سلطة الطاقة بغزة تصدر توضيحًا لأصحاب المولدات التجارية

غزة / سما /

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة، لأصحاب المولدات التجارية القائمة وكذلك المستثمرين الجدد بضرورة إتمامهم لإجراءات الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:



1. تحميل النماذج المرفقة



https://bit.ly/3cr1pue



2. تعبئة النموذج رقم "1" لتحميل النموذج على الرابط



https://bit.ly/3j58ByM ، وإرفاق المستندات المطلوبة الموضحة في النموذج .



3. إرسال النماذج المعبأة والمستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني الرسمي licences@penra.gov.ps ، أو من خلال تسليم النماذج لمقر سلطة الطاقة والموارد الطبيعية- الطابق الأول- وحدة تنظيم الطاقة.



وأكدت أنه بعد استلام النماذج وفور التأكد من صحة المستندات المرفقة، ستقوم سلطة الطاقة خلال 48 ساعة بالتواصل مع صاحب الطلب وتسليمه الموافقة المبدئية والمخاطبات المتعلقة بالجهات المعنية (الدفاع المدني-سلطة جودة البيئة- البلدية-شركة توزيع كهرباء غزة).



وأشارت سلطة الطاقة إلى أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الشروط الفنية بنظام منح الترخيص لتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية لأغراض التجارة والخاصة بالجهات المعنية المذكورة بالبند "4" من خلال الرابط https://bit.ly/3iYPyWY



وأوضحت أنه عند استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية، تقوم لجنة مكونة من الجهات المختصة بالكشف الميداني للتأكد من تطبيق الشروط الفنية، وفي حال التأكد من ذلك يتم منح صاحب الطلب الموافقة النهائية وإصدار رخصة لمدة عام.



وأضافت سلطة الطاقة: "تود سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التأكيد لكافة المتقدمين بأنها ستسعى جاهدة لتسهيل الإجراءات وإنجازها بأسرع وقت ممكن".

