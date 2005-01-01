غزة: المباحث العامة تكشف ملابسات مقتل تاجر صرافة وسرقة أمواله في خانيونس

غزة / سما /

قالت المباحث العامة في الشرطة بغزة: إنها تلقت إشارة تفيد بتغيب أحد تجار العملة بخانيونس، ويدعى أحمد زكي البشيتي (53 عاماً)، وبعد عمليات بحثٍ وتحرّ استمرت ساعات، تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على مشتبه به وهو (م، ع) 58 عاماً.



وأضافت المباحث، أنه من خلال التحقيقات الأولية، أقرّ الجاني بقيامه بخطف تاجر العملة "البشيتي" وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله.



وأكدت المباحث أنها صادرت مُسدساً استُخدم في الجريمة، واستعادت المبلغ المالي المسروق، وتعمل حالياً على استخراج الجثة بحضور النيابة العامة والجهات المختصة بالشرطة، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

