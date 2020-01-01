الصناعات الجوية الإسرائيلية تستحوذ على سوق الطائرات بدون طيار

القدس المحتلة / سما /

وقعت صناعة الطيران الإسرائيلية IAI اليوم (الخميس) اتفاقية للاستحواذ على 50 بالمائة من حصة شركة BlueBird Aero Systems.

وذكرت القناة 7 العبرية أن شركة بلوبيرد متخصصة بتطوير وبيع طائرات بدون طيار تكتيكية صغيرة لأجهزة الأمن الإسرائيلية والدول الأجنبية منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.

وأشارت إلى أن شركة IAI قررت الاستحواذ على 50% من بلوبيرد على خلفية الإمكانات الكبيرة لديها في سوق الطائرات بدون طيار الصغيرة في المجالين العسكري والمدني.

ولفتت إلى أن الشراكة BlueBird سيمكن من استغلال التكنولوجيا المتقدمة وذات القدرة التنافسية العالية لصالح إسرائيل.