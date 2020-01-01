العاهل البحريني يؤكد دعمه لحل الدولتين: اتفاق السلام مع إسرائيل جاء مقابل وقف ضم أراض فلسطينية

المنامة /سما/

أكد العاهل البحريني حمد بن عيسى، أن العلاقات مع إسرائيل هدفها تحقيق السلام بالمنطقة، وجاء مقابل وقف ضم أراض فلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي.



وقال بن عيسى: إن الإعلان عن إقامة علاقات مع إسرائيل تأكيد على مد يدنا للسلام، رغم موقف البحرين الثابت من القضية الفلسطينية.



وأضاف: "ندعو لتكثيف الجهود لحل القضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين، ونطالب بحل القضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".



وأعرب ملك البحرين عن تأييده لحصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة.