توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء مشاريع في غزة

رام الله / سما /

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، اليوم الخميس، مذكرتي تفاهم لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مركز متعدد الأغراض لإيواء وتأهيل الفئة الهشة من النساء في غزة، وإنشاء وتأهيل مركز تدريب للتأهيل المهني للفتية والفتيات في غزة من المتسربين من المدارس، وذلك بتمويل مشترك من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لدعم الشعب الفلسطيني، وبإدارة البنك الاسلامي للتنمية، والهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين.

وافتتح رئيس مجلس أمناء الهيئة الدولية للإعمار في فلسطين طاهر المصري، حفل التوقيع، وأعرب عن حرصه وحرص الهيئة الدولية على تقديم كل الدعم الممكن لفلسطين، وقال: "نعمل معا لتطوير المؤسسات الوطنية الفلسطينية وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني والحفاظ على الهوية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف."

وأكد المصري أهمية هذه الاتفاقية التي أعطت الأولوية للمشاريع في قطاع غزة المحاصر، مشيراً لاستكمال التعاون مع وزارة التنمية للمزيد من المشاريع في الضفة الغربية وخصوصا في القدس العاصمة في المرحلة القادمة.

بدوره أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك أهمية المذكرتين الموقعتين، حيث أنهما موجهتان لإنشاء مشاريع مهمة في قطاع غزة الذي يعاني الحصار، إضافة لأهمية فئة النساء الهشة المعرضة للعنف والتي تحتاج لحماية ورعاية وتمكين اضافة لأهمية تأهيل المهني للفتية والفتيات.