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الأسرى يعلقون خطواتهم الاحتجاجية المتعلقة بقضية "الكانتينا" لمدة أسبوع

الخميس 24 سبتمبر 2020 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى يعلقون خطواتهم الاحتجاجية المتعلقة بقضية "الكانتينا" لمدة أسبوع



رام الله / سما /

 قرر الأسرى تعليق الخطوات الاحتجاجية المتعلقة بقضية حوالة "الكانتينا" الخاصة بمشترياتهم، والتي كان من المقرر تنفيذها يوم غد وبعد غد، وذلك حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، مساء اليوم الخميس، أن قرار تعليق الخطوات جاء بعد أن جرى تحويل الحوالة المالية الخاصة "بالكانتينا" اليوم، والتي سيحتاج توزيعها عدة أيام وعليه سينتظر الأسرى إتمام الإجراءات اللازمة حيال ذلك كما كانت تجري سابقاً.

وكان الأسرى في ستة سجون قرروا منذ الأمس تنفيذ خطوات احتجاجية، بعد إغلاق الاحتلال حساب "الكانتينا" الخاصة بمشترياتهم، حيث يعتمد الأسرى على "الكانتينا" في توفير طعام جيد لهم واحتياجات أساسية أخرى.

#اسرى #سجون الاحتلال #خطوات احتجاجية

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