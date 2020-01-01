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مندلبليت: يجب إدخال تعديل تشريعي على حق التظاهر بهدف تقييده

الخميس 24 سبتمبر 2020 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مندلبليت: يجب إدخال تعديل تشريعي على حق التظاهر بهدف تقييده



القدس المحتلة /سما/

أكد المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، أن حق التظاهر هو حق أساسي وبالتالي يجب إدخال تعديل تشريعي بهدف تقييده.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، أوضح مندلبليت، أنه لم يحدد أن إغلاق المرافق الاقتصادية هو لتحجيم المظاهرات، وإنما ذكر أنه طالما هناك ضرورة لإغلاق صحي محكم في ظل تفشي الجائحة، فإنه يوجد مبرر قانوني لفرض قيود على المظاهرات والصلوات أو أي نشاط آخر له علاقة بالتجمهر.
 
وأضاف مندلبليت، أنه وفقًا لقرار حكومي ولرأي أصدرته الشرطة، فإنه يتعين ألا يزيد عدد المتظاهرين قرب المسكن الرسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن الألفين، مع الحفاظ على تعليمات وزارة الصحة، وفي بقية المناطق يُسمح بالاحتجاج حتى مسافة ألف متر من المنزل بشرط ألا يتجاوز عدد المحتجين في محيط كل منزل عن عشرين.

#أفيحاي مندلبليت #الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل

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