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فيديو مرعب يوثق سقوط لعبة ملاهي في مصر

الخميس 24 سبتمبر 2020 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مرعب يوثق سقوط لعبة ملاهي في مصر



وكالات / سما /

أصيب عشرة أشخاص، بينهم ستة أطفال بكسور وجروح، إثر سقوط لعبة الصاروخ الترفيهية في مدينة ملاهي بمرسى مطروح.

تلقت مديرية أمن مطروح إخطارا من مستشفى مطروح العام يفيد وصول 10 مصابين إثر سقوط لعبة الصاروخ في "ملاهي البوسيت" نتيجة قطع مفاجئ للسير الخاص باللعبة.

وبحسب موقع "مصراوي" ألقت إدارة البحث الجنائي القبض على مالك الملاهي والمستأجر والتحفظ عليهما، وباشرت النيابة العامة سماع أقوال المصابين وشهود العيان.

وأصدرت النيابة العامة 3 قرارات عاجلة تتضمن إغلاق الملاهي المشار إليها والتحفظ على مالكها والمستأجر لها، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الحادث وسقوط لعبة الصاروخ من ارتفاع يقارب 10 أمتار.

#مصر #ملاهي

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