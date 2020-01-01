فيديو.. معجبة تحرج راشد الماجد بسبب وزنه الزائد

وكالات / سما /

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفاً من الحفل الذي أحياه الفنان راشد الماجد بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويسمع فيه صوت إحدى المعجبات وهي تقول له "ضعفان مرة" رداً منها على تعليقه على نفسه: "أدري اني دب" في إشارة إلى وزنه الزائد.

وقال راشد الماجد ممازحاً الجمهور: "خل ينبسطون الي يقولون بو خد"، في تعليق منه على زيادة وزنه الملحوظة مؤخراً وتعليق الجمهور على ذلك .

وأثار مقطع الفيديو ردود فعل رواد مواقع التواصل الذين أعجبتهم خفة ظل راشد الماجد خلال الحفل.

وقدم راشد خلال حفله في المنطقة الشرقية مجموعة من أغنياته الوطنية والعاطفية، مع أخذ الجمهور بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعدالاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح راشد أن وزنه قد ازداد بشكل ملحوظ حيث صرح في وقت سابق قائلاً: "زاد وزني 4 كيلوغرامات، والمشكلة أن كلهم في خدودي ما بتطلع في مكان تاني".

من جانبهم، علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح راشد خلال الحفل بوزنه الزائد ومن ضمن التعليقات: "صوت جميل وموهبة وخفة دم لكن مو ضعفان مرة". وعلقت إحدى الفتيات "أحس بس وجهه الي يمتن أما هو عادي مو متين والبنية حابت تجامله ما قالت شي غلط". وقال آخر: "لو هو ما يلفت الانتباه لنفسه ويعلق على وزنه الزايد ما حد بينتبه".