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شاب يعثر على 18 مليون دولار داخل منزله

الخميس 24 سبتمبر 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاب يعثر على 18 مليون دولار داخل منزله



وكالات / سما /

أفادت شبكة "ريد ماس نوتيسياس" الإخبارية بأن ابن شقيق قطب المخدرات الكولومبي الراحل بابلو اسكوبار اكتشف أحد مخابئه، وكان يحتوي على 18 مليون دولار.

وقال نيكولاس اسكوبار للشبكة إن المخبأ كان داخل منزله الذي يسكن فيه منذ عدة سنوات في ميديلين، المدينة التي يتخذها بابلو اسكوبار مقرا له.

وأضاف ابن أخيه أنه رأي رؤية تشير إلى وجود شيء ما في جزء معين من المنزل، وإنه اكتشف بعد ذلك مخبأ يحتوي على كيس بلاستيكي كريه الرائحة.

ووفقا للتقرير، كانت الأوراق النقدية القديمة في حالة سيئة للغاية لدرجة أنها لم تعد صالحة للاستعمال.

ووجد في المخبأ أيضا كتلة من الذهب، وأجهزة لاسلكي، وشرائط تسجيل، وآلة كاتبة، وقلم، وكاميرا، ولم يتم التمكن من تحميض الفيلم الذي بداخلها.

ولا تزال الشائعات حول مخابئ بابلو اسكوبار تنتشر في ميديلين. وقال نيكولاس اسكوبار، الذي أعرب عن فخره لقرابته بزعيم تجارة الكوكايين، إنه وجد العديد منها.

#شاب #دولار

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