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ترامب يهاجم ميغن ماركل ويتمنى للأمير هاري "حظًأ سعيداً"

الخميس 24 سبتمبر 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يهاجم ميغن ماركل ويتمنى للأمير هاري "حظًأ سعيداً"



وكالات / سما /

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الممثلة ميغن ماركل بعدما طاولته تصريحاتها الأخيرة، متمنياً لزوجها الأمير هاري بسخرية "حظاً سعيداً".

وقال ترامب رداً على سؤال عن تصريحات ماركل الأخيرة "لست من المعجبين بها".

وأضاف "أتمنى لهاري حظاً سعيداً، لأنه سيكون بحاجة إليه".

وكان هاري وميغن علّقا في شريط فيديو عرضته شبكة "إي بي سي" الأربعاء على لائحة "الشخصيات المئة" التي نشرتها مجلة "تايم" الأسبوعية، فشددا على الأهمية الكبيرة للانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، من دون أن يأتيا على ذكر ترامب بالاسم.

وقالت ماركل "كل أربع سنوات، يقال لنا إنها الانتخابات الأهم في حياتنا، ولكن هذه المرة هي فعلاً كذلك. عندما نقترع، تكون قيمنا معنية، وأصواتنا تصبح مسموعة".

أما الأمير هاري فقال "من المهم جداً رفض خطاب الكراهية والتضليل والتهجم على الإنترنت".

وكانت الممثلة التي أعلنت مع زوجها انسحابهما من التزامات العائلة الملكية البريطانية مطلع كانون الثاني/يناير، خرجت عن تحفظها في مطلع حزيران/يونيو بتعليقها على مقتل جورج فلويد، وبصورة أعمّ على العنصرية وعنف عناصر الشرطة في الولايات المتحدة.

#دونالد ترامب #الأمير هاري #ميغان ماركل #ميغن ماركل

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