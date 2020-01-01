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مايكروسوفت تعلن عن خطوات جديدة لتحسين أمن بيانات الحواسب

الخميس 24 سبتمبر 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تعلن عن خطوات جديدة لتحسين أمن بيانات الحواسب



وكالات / سما /

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها تنوي إدخال تعديلات على برمجيات أنظمة "ويندوز" لزيادة أمن بيانات المستخدمين.

وخلال حديثها التقني الأخير أشارت الشركة إلى أن المبرمجين فيها سيدخلون تعديلات برمجية على خدمات Microsoft Defender في أنظمة ويندوز، ستساعد على حماية المستخدمين من الهجمات الإلكترونية والتجسس على حواسبهم.

وأوضحت مايكروسوفت أن البرمجيات الجديدة التي ستحصل عليها الخدمة المذكورة ستعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الروابط أو البرمجيات الخبيثة التي قد يصادفها المستخدمون أثناء استعمال الإنترنت.

ومن ناحية أخرى أكدت أن خدمات Microsoft Defender ATP أصبحت متاحة لمستخدمي الإنترنت أيضا عبر الأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد، وتتم دراسة توفير هذه الخدمات لأجهزة iOS أيضا، ما سيوفر حماية أكبر لبيانات مستخدمي هذه الأجهزة.

وتأتي هذه الخطوات من مايكروسوفت كحلول دعم إضافية للخطوات التي أعلنت عنها غوغل مؤخرا أيضا لحماية أمن بيانات المستخدمين، حيث أشارت الأخيرة إلى أنها ستطور خدمات APP الخاصة بمتصفحات كروم، لتصبح هذه الخدمات أكثر عملية،  وليتمكن المستخدمون من إرسال بيانات الملفات الخطيرة التي يتم اكتشافها في حواسبهم إلى الجهات المعنية في غوغل لتعاينها وتطور أنظمة الحماية الرقمية ضدها.

#مايكروسوفت #الحواسب #المستخدمين

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