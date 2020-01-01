تأجيل الدوري في غزة والضفة المحتلة

رام الله / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, تأجيل انطلاق مسابقة الدوري بمختلف الدرجات في الضفة المحتلة, أسوة بقطاع غزة.

وكان اتحاد القدم قد أعلن في وقت سابق, انطلاق المسابقات بغزة والضفة يوم الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأكد الاتحاد, أن القرار النهائي سيكون بالاتفاق مع وزارة الصحة, لضمان خوض المباريات بأريحية تامة, تجنبا لانتشار فيروس "كورونا".

وذكر أن انطلاق المنافسات سيكون وفق إجراءات السلامة العامة، وضمن بروتوكول صحي خاص معتمد من وزارة الصحة، مبينا أنه سيكون هناك تنسيق دائم من الدائرة الطبية مع جهات الاختصاص لتقييم الحالة الوبائية، واتخاذ ما يلزم من اجراءات.

وثمّن الاتحاد الدور الإيجابي للأندية في كافة الدرجات بالوطن والشتات، وإصرارها على إنجاح المسيرة الرياضية الفلسطينية، وإيصال رسالتها الوطنية.