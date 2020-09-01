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شاهد.. خدمات رفح يفتتح أول متحف رياضي في فلسطين

الخميس 24 سبتمبر 2020 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. خدمات رفح يفتتح أول متحف رياضي في فلسطين



رفح / سما /

افتتح نادي خدمات رفح, في مقره جنوب القطاع, متحفه الرياضي, الذي يتحدث عن بطولاته وإنجازاته على مدار تاريخه.

ويعتبر المتحف الرياضي هو الأول لنادٍ فلسطيني على مدار التاريخ, والذي يهدف لتذكير عشاق "الأخضر" الرفحي ومتابعيه بالإنجازات الكبيرة التي نالها النادي منذ تأسيسه عام 1951.

وحضر حفل افتتاح المتحف, الذي جرى برعاية فتحي عفانة سفير منظمة الأسرة العربية في جامعة الدول العربية, كل من عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة, وإبراهيم أبو سليم نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, وأنور الشاعر رئيس بلدية رفح, ورؤساء نادي خدمات رفح السابقين, والعديد من أبناء القلعة "الخضراء".

ويحتوي المتحف على عدد من التحف الرياضية القديمة, التي أُهديت للنادي من الاتحادات والأندية العربية عقب ظهوره أكثر من مرة في البطولات العربية والآسيوية, بخلاف الكؤوس والألقاب التي نالها في المسابقات المحلية.

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