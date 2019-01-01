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المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أوروبا

الخميس 24 سبتمبر 2020 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أوروبا



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا", عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن موسم 2019-2020.

وذكر الاتحاد الأوروبي على موقعه الرسمي، أن قائمة المرشحين تضم الألماني يورغن كلوب (ليفربول)، ومواطنيه هانز فليك (بايرن ميونيخ)، ويوليان ناغلسمان (لايبزيغ).

وأشار إلى أنه سيتم إعلان اسم الفائز خلال قرعة دور المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر عقدها يوم 1 أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن فليك حصل مع بايرن ميونيخ على لقب دوري الأبطال في الموسم الماضي، بينما توّج كلوب بلقب "البريميرليغ"، ووصل ناغلسمان مع لايبزيغ إلى نصف نهائي الأبطال.

#هانز فليك #دوري أبطال أوروبا #مدرب #اليويفا #يورغن كلوب

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