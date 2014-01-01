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رسمياً .. برشلونة يعلن انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد

الخميس 24 سبتمبر 2020 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. برشلونة يعلن انتقال لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد



وكالات / سما /

قال نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، إن مهاجمه لويس سواريز انضم رسميا إلى نادي أتليتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأضاف النادي الكتالوني في بيان رسمي: "برشلونة وأتلتيكو مدريد توصلا لاتفاق بشأن انتقال لويس سواريز، وسيدفع النادي المدريدي 6 ملايين يورو كمتغيرات".

وتابع البيان: "نادي برشلونة يُعرب عن امتنانه لسواريز، لالتزامه وتفانيه، ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

وأشار برشلونة إلى أنه سيقوم بعمل حفل وداعي ومؤتمر صحفي لسواريز يوم الخميس، في تمام الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت إسبانيا.

وكان سواريز قد انضم لصفوف برشلونة في صيف 2014، قادما من ليفربول الإنجليزي، وحصد 13 لقبا خلال 6 سنوات قضاها مع الفريق الكتالوني.

#لويس سواريز #سواريز #أتلتيكو مدريد #برشلونة

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