الاتحاد الفرنسي يعلن مدة إيقاف دي ماريا نجم باريس

وكالات / سما /

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء ، عقوبة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

و قررت اللجنة إيقاف اللاعب الملقب بالمعكرونة لأربع مباريات على خلفية ما بدر منه في موقعة كلاسيكو فرنسا أمام أولمبيك مارسيليا.

و عرفت موقعة الكلاسيكو أحداث شغب بين لاعبي الفريقين في اللقاء الذي عرف خسارة الفريق الباريسي بهدف دون رد.

و ذكرت مجلة فرانس فوتبول قضت بحرمان اللاعب من المشاركة مع باريس في 4 مباريات بعد ثبوت بصقه على لاعب مارسيليا ، ألفارو جونزاليس، خلال الكلاسيكو.

و تأكدت اللجنة من الاتهام الذي قدم ضد دي ماريا في مباراة الثالث عشر من سبتمبر في الأسبوع الثالث من الدوري الفرنسي ، في ملعب حديقة الأمراء.

و بخصوص عقوبة ألفارو جونزاليس، مازالت اللجنة تدرس الأمر وستقول قرارها النهائي يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 سبتمبر.

وينال جونزاليس اتهامات بتوجيه عبارات عنصرية ضد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الباريسي خلال الكلاسيكو أيضاً.