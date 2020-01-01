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تلفزيون إسرائيلي : نتنياهو يلتقي البرهان قريبا في أوغندا

الخميس 24 سبتمبر 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تلفزيون إسرائيلي : نتنياهو يلتقي البرهان قريبا في أوغندا



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن اجتماعا جديدا من المتوقع أن يعقد قريبا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان.

ونقل تلفزيون I24NEWS الإسرائيلي عن مصادر مقربة من مجلس السيادة السوداني قولها، إن اللقاء المرتقب من المتوقع أن يعقد خلال الفترة القريبة القادمة في أوغندا، مثل الاجتماع الأول بين نتنياهو والبرهان الذي جرى هناك أوائل فبراير الماضي.

كما أكد التلفزيون، نقلا عن مصادر سودانية، أنه من المقرر أن يعقد في قاعة العباسي- شرق مستشفى الزيتونة بالخرطوم، في 26 سبتمبر الجاري، مؤتمر صحفي سيتم خلاله الإعلان عن تدشين "جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية".

وسبق أن أكد البرهان الذي زار الإمارات مؤخرا، أنه بحث مع مسؤولين أمريكيين خلال الزيارة عدة مواضيع بما فيها "السلام مع إسرائيل".

بدورها، صرحت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، أمس بأن دولة عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في غضون اليومين المقبلين.

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