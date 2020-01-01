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الاحتلال يعيق وصول طالبات اللبن الشرقية إلى مدرستهن

الخميس 24 سبتمبر 2020 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

أعاق جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، وصول طالبات قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، إلى مدرستهن الثانوية، الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي.

وأفادت مديرة المدرسة عيشة نوباني ، بأن قوات الاحتلال تتواجد على مدخل المدرسة وفي محيطها بشكل يومي، وأن الجنود يجبرون الطالبات على المرور عبر طرق ترابية ضيقة بدلاً من الرصيف المخصص للمشاة، عدا عن الاستفزازات التي يقومون بها تجاه المدرسة وإدارتها وطالباتها، منذ بداية العام الدراسي وحتى نهايته، عبر التواجد الدائم للجنود قرب أسوار وبوابة المدرسة.

#الاحتلال

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