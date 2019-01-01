الاقتصاد تصادق على 215 شهادة منشأ بقيمة 6.3 مليون دولار

رام الله / سما /

صادقت وزارة الاقتصاد الوطني على 215 شهادة منشأ بقيمة 6.3 مليون دولار، خلال شهر آب الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنها صادقت خلال جائحة كورونا الراهنة الممتدة منذ آذار ولغاية آب الماضي، 1171 شهادة منشأ، بقيمة إجمالية بلغت 34 مليون دولار، في حين أصدرت الوزارة في ذات الفترة من العام الماضي 2281 شهادة منشأة بقيمة 48.7 مليون دولار، ويعود الانخفاض الى تداعيات الجائحة الصحية على مختلف اقتصاديات البلدان التي تأثر بموجبها الانتاج والعرض والطلب وتراجع القوة الشرائية.

ووفق البيان، شهدت قيمة شهادات المنشأ في الضفة الغربية خلال شهر آب ارتفاعا بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت هذه القيمة مقارنة مع الشهر المناظر 2019 بنسبة 16.7%، كما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 6.4% مقارنة بالشهر السابق فيما انخفض هذا العدد بنسبة 20.7% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2019.

وأشارت الوزارة إلى أن محافظات الخليل وبيت لحم تصدرتا المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 27.9%، ومن ثم محافظة نابلس بنسبة 13.0%، ومحافظة طوباس بنسبة 9.8%، كما بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.3 مليون دولار تقريبا، ساهمت محافظة اريحا والاغوار بنسبة 38.5%، من ثم محافظة الخليل بما نسبته 24.0%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 9.7%.

وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ في الضفة الغربية خلال شهر آب، فقد تصدرت الاردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 53.0%، تلتها الامارات العربية بنسبة 13.5%، ومن حيث قيمة شهادات المنشأ تصدرت الاردن أيضا بلدان المقصد بنسبة 79.4%، تلتها السعودية بنسبة 5.9%، من ثم الامارات العربية بنسبة 3.1%..

وأشارت الوزراة إلى أنه من حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها، ساهمت صادرات منتجات الحجر والرخام بالحصة الأكبر من حيث العدد وذلك بنسبة 46.0%، تلتها المنتجات الزراعية بنسبة بلغت 16.3%، ومن حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات المنتجات المعدنية في المقام الأول وبنسبة 48.6%، وصادرات الحجر والرخام في المقام الثاني بنسبة 18.0% من مجمل القيمة.