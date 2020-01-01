صحة غزة تعلن توقف جهاز الفحص المخبري عن العمل

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، توقف جهاز الفحص المخبري المستلم من اللجنة القطربة بسبب نفاد المواد التشغيلية الخاصة به.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المختبر المركزي فقد 50 %من قدرته في فحص فيروس كورونا، مشيرةً إلى أن المختبر يعمل حاليًا بالجهاز الأساسي فقط.

وقالت: "المختبر المركزي وصل إلى مرحلة خطيرة من نقص المواد المخبرية".

وأضافت: "إن انخفاض مستوى قدرة المختبر المركزي على فحص فيروس كورونا سيؤثر على جهود التقصي ومتابعة المخالطين وحالات الاشتباه والمسحات العشوائية داخل المجتمع".

وطالبت كافة الجهات بتدارك خطورة نفاد المواد المخبرية في المختبر المركزي قبل توقفه تمامًا عن فحص فيروس كورونا.