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وفد فتح يتوجه لقطر ومن ثم الى مصر وحسين الشيخ يشيد بحوارات تركيا

الخميس 24 سبتمبر 2020 10:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد فتح يتوجه لقطر ومن ثم الى مصر وحسين الشيخ يشيد بحوارات تركيا



رام الله / سما /

ذكر المكتب الإعلامي لحركة فتح، اليوم الخميس، أن وفد الحركة المتواجد في تركيا سيتوجه الليلة إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب الحركة، فإن الوفد سيقوم أيضًا بزيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة عقب انتهاء زيارته للدوحة.

وكان الوفد الذي يضم جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح عضو اللجنة، قد أجرى لقاءات مع قيادة حماس في تركيا.

وقال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لفتح، في تغريدة له عبر تويتر صباح اليوم، إنه جرى حوار إيجابي ومثمر وبناء بين فتح وحماس في تركيا.

وأضاف "ذلك يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الاجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنية".

حوار ايجابي ومثمر وبنّاء بين فتح وحماس في تركيا يشكل خطوة مهمة على طريق المصالحة والشراكة ، ووحدة الموقف الفلسطيني في ظل الاجماع على رفض كل مشاريع التصفية لقضيتنا الوطنيه .

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