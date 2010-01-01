الإحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء خلال آب المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر آب 2020، مقارنة بشهر تموز 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 105.83 مقارنة بـ105.79 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، ان أسعار مجموعة استئجار المعدات سجلت ارتفاعاً نسبته 0.22%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.04%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.02% خلال شهر آب 2020 مقارنة بشهر تموز 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.55 مقارنة بـ 105.52 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.26%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

وبين الإحصاء أن أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية سجلت انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.05% خلال شهر آب 2020 مقارنة بشهر تموز 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 102.89 مقارنة بـ 102.94 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.09%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.23%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.72% خلال شهر آب 2020 مقارنة بشهر تموز 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.22 مقارنة بـ 107.45 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 1.08%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.87%، في حين سجلت أسعار كل من مجموعة تكاليف وأجور العمال ومجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة استقراراً خلال شهر آب 2020 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.13% خلال شهر آب 2020 مقارنة بشهر تموز 2020، إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.02 مقارنة بـ113.87 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.23%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 119.48 مقارنة بـ 119.20 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.11%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 102.01 مقارنة بـ 102.13 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.19% خلال شهر آب 2020 مقارنة بشهر تموز 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 109.66 مقارنة بـ 109.45 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).