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واشنطن بوست تفضح نتنياهو : جلب كميات كبيرة من ملابسه المتسخة لغسلها في البيت الأبيض

الخميس 24 سبتمبر 2020 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن بوست تفضح نتنياهو : جلب كميات كبيرة من ملابسه المتسخة لغسلها في البيت الأبيض



القدس المحتلة / سما /

ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الليلة الماضية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتاد خلال زياراته لواشنطن إحضار حقائب محمّلة بالملابس المتسخة لغسلها في منزل الضيافة الرسمية داخل البيت الأبيض.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن الصحيفة، أن الخدمة تقدم مجانًا للزعماء الذين يزورون واشنطن، لكن معظمهم لا يستخدمونها، على عكس نتنياهو وزوجته سارة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين في إدارة ترامب وأوباما، أن نتنياهو وزوجته استخدما هذه الخدمة بالفعل، وجلبوا كميات كبيرة من الغسيل.

ورفضت السفارة الإسرائيلية في واشنطن التعليق على التقرير، واعتبرته محاولة فاشلة لتقويض تحقيق اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين في واشنطن الأسبوع الماضي.

وقال مصدر آخر، إن نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لم يحضر كميات كبيرة من الملابس للغسيل على عكس رحلاته السابقة.

وفي الماضي كشف النقاب عن تقليد تتخذه سارة نتنياهو بنقل أمتعتها في رحلاتها للخارج من أجل غسلها.

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