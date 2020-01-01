رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الخميس، الاتصال الهاتفي بين الرئيس محمود عباس ونظيره الألماني، واتفاقهما على وجوب تطبيق القانون والشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

كما ركزت الصحف الثلاث على الاجتماع العربي الأوروبي، الذي سيعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان لبحث "عملية السلام".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس ونظيره الألماني يتفقان على وجوب تطبيق القانون الدولي والشرعية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

- عمان تستضيف اجتماعا عربيا أوروبيا اليوم لبحث "عملية السلام"

- قادة ورؤساء دول يشددون على الحقوق الفلسطينية ويدعمون المبادرة العربية

- نيابة عن الرئيس: دبور يسلم عائلة العالم الراحل انطوان زحلان وسام قلادة الكنعانيين الكبرى

- الاحتلال يهدم ممتلكات في الضفة ويخطر بهدم عمارة سكنية ومنزلين بالقدس

- 3 وفيات و503 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و819 حالة تعاف

- فريدمان: الإمارات لن تحصل على طائرات "إف 35" قبل 7 سنوات ولا إلغاء للضم

- الإمارات تتعاقد مع مؤسسات اسرائيلة داعمة للاستيطان ومدرجة على "القائمة السوداء"

- مستشار نتنياهو يطالب الأنظمة العربية بتعويضات بقيمة 200 مليار دولار لـ"النازحين اليهود"

- عساف: سيكون لدى الشعب الفلسطييني مطبعة وطنية قبل نهاية العام

- قيود مشددة وإغلاق شامل في اسرائيل لمواجهة كورونا بدءا من الغد

- وفاتان و363 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الأردن

- استئناف العمل بمعبر رفح من الأحد حتى الثلاثاء المقبل في الاتجاهين

- الأسرى في خمسة سجون يقررون خطوات احتجاجية الجمعة والسبت

* "الأيام":

- قرار احتلالي بالاستيلاء على 17 موقعا في قلب الخليل وحملة هدم وتجريف واقتلاع وإخطار بالهدم قرب القدس

- العاهل السعودي: مبادرة السلام العربية توفر أساسا لحل عادل وشامل للصراع

- اجتماع عربي أوروبي اليوم في عمان لدعم عملية السلام

- الرئيس يتلقى اتصالا من نظيره الألماني

- اشتية: نرحب بالأجواء المشجعة التي تظلل الحوار بين فتح وحماس حول الانتخابات

- وفاة ثلاثة مواطنين ورصد 503 إصابات ونسبة الإصابات النشطة تنخفض إلى 26.3%

- الأمن الإسرائيلي: تردي الوضع الاقتصادي الفلسطيني يمكن أن يقود إلى تفجر العنف

- "كورونا" في إسرائيل: 32 وفاة و9762 إصابة جديدة والحكومة تقرر فرض إغلاق شامل بدءا من الجمعة

- وفد اسرائيلي يجري محادثات في البحرين حول تعزيز علاقات التطبيع بين الجانبين

- واشنطن تكثف الضغوط لإنجاز تطبيع بين السودان واسرائيل قبل الانتخابات

- "كورونا" في العالم يواصل تسجيل أرقام قياسية: أكثر من 979 ألف وفاة ونحو 32 مليون إصابة

- البنتاغون يتعهد لغانتس بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة

* "القدس":

- قرار بوضع اليد على 17 موقعا في الخليل وإخطارات هدم بالجملة

- الرئيس الألماني يؤكد التزامه بحل الدولتين ودعم الاقتصاد الفلسطيني

- الأسرى في 5 سجون يقررون خطوات احتجاجية الجمعة والسبت

- إغلاق شامل في اسرائيل من الجمعة وحتى العاشر من تشرين الأول

- 3 وفيات و503 إصابات بكورونا في فلسطين

- مستوطنون يقتحمون الأقصى وتشديد الحصار على البلدة القديمة

- اشادة فلسطينية باجتماعات "فتح" و"حماس" في تركيا

- السعودية والعراق والجزائر تؤكد على ضرورة قيام الدولة الفلسطينية

- رحيا ميرون بينبينشتي.. مؤرخ إسرائيلي اعتبر الدولة ثنائية القومية الحل الوحيد للصراع

- فريدمان: الإمارات لن تحصل على "إف 35" قبل 7 سنوات ومخطط الضم تأجل فقط ولم يلغ

- تنافس الأثرياء اليهود الأميركيين على حملة التبرع لترمب أو بايدن يضمن ثبات دعم إسرائيل