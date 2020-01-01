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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 24 سبتمبر 2020 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، والأيام، والقدس" الصادرة اليوم الخميس، الاتصال الهاتفي بين الرئيس محمود عباس ونظيره الألماني، واتفاقهما على وجوب تطبيق القانون والشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

كما ركزت الصحف الثلاث على الاجتماع العربي الأوروبي، الذي سيعقد اليوم في العاصمة الأردنية عمان لبحث "عملية السلام".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس ونظيره الألماني يتفقان على وجوب تطبيق القانون الدولي والشرعية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

- عمان تستضيف اجتماعا عربيا أوروبيا اليوم لبحث "عملية السلام"

- قادة ورؤساء دول يشددون على الحقوق الفلسطينية ويدعمون المبادرة العربية 

- نيابة عن الرئيس: دبور يسلم عائلة العالم الراحل انطوان زحلان وسام قلادة الكنعانيين الكبرى

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- الأسرى في خمسة سجون يقررون خطوات احتجاجية الجمعة والسبت

* "الأيام":

- قرار احتلالي بالاستيلاء على 17 موقعا في قلب الخليل وحملة هدم وتجريف واقتلاع وإخطار بالهدم قرب القدس

- العاهل السعودي: مبادرة السلام العربية توفر أساسا لحل عادل وشامل للصراع

- اجتماع عربي أوروبي اليوم في عمان لدعم عملية السلام

- الرئيس يتلقى اتصالا من نظيره الألماني

- اشتية: نرحب بالأجواء المشجعة التي تظلل الحوار بين فتح وحماس حول الانتخابات

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* "القدس":

- قرار بوضع اليد على 17 موقعا في الخليل وإخطارات هدم بالجملة

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#الصحف الفلسطينية

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