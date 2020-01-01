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الاحتلال يعتقل اسيرا محررا من بيت أمر

الخميس 24 سبتمبر 2020 09:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اسيرا محررا من بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وأوضح الناشط الاعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت بلدة بيت أمر واقتحمت منزل المواطن إبراهيم أبو مارية وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل نجله الاسير المحرر عبد الله (21 عاما).

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية في جنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة يطا جنوبا، عرف منها منزل المواطن جواد البتيري في منطقه القفير، وتم تسليمه بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب، واستولت على كاميرا مراقبة من احدى الشركات في المخيم.

#الاحتلال

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