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الاحتلال يهدم 3 خيم سكنية و5 بركسات لتربية الماشية شرق بيت لحم

الخميس 24 سبتمبر 2020 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاث خيم سكنية، وخمس بركسات لتربية الماشية في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "طينة" شرقا وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج، وهدمت خمس بركسات وثلاث خيم تعود لكل من صالح احمد عبيات بركسا وخيمة، ومحمود إبراهيم عبيات ثلاثة بركسات وخيمة، وعيسى عبد الله غزال بركسا، وصلاح أحمد عبيات خيمة، بحجة عدم الترخيص.  

وأشار غزال إلى ان الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من هجمته الاستيطانية على القرية، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، وإيقاف البناء في مدرسة، وهدم بركسات وخيم.  

#الاحتلال

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