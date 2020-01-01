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أول سفيرة لإسرائيل تقدم أوراق الاعتماد للسيسي وتشكره على تعزيز السلام

الخميس 24 سبتمبر 2020 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول سفيرة لإسرائيل تقدم أوراق الاعتماد للسيسي وتشكره على تعزيز السلام



القدس المحتلة / سما /

أصبحت الدبلوماسية الإسرائيلية، أميرة أورون، أول امرأة تم اعتمادها سفيرة لإسرائيل لدى مصر.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحة "إسرائيل بالعربية" في موقع "فيسبوك"، أن أورون قدمت اليوم أوراق الاعتماد إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بالقاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحفل انطلق بعزف النشيد الإسرائيلي لدى دخول الدبلوماسية القصر، مضيفة أن محادثة جرت بين السفيرة الجديدة والرئيس المصري، حيث شكرت أورون السيسي على "جهوده في تعزيز السلام في الشرق الأوسط".

وأصبحت أورون السفير الإسرائيلي الرابع عشر الذي يعتمد في مصر منذ توقيع معاهدة السلام بين الطرفين.

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