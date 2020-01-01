عقب تسجيل 11 ألف إصابة بكورونا .. فرض إغلاق شامل في اسرائيل

القدس المحتلة / سما /

قرر ما يسمى "المجلس الوزراي المصغر لشؤون كورونا"، فرض إغلاق شامل ومشدد بدءا من الجمعة المقبل، حتى اليوم التالي لعيد "العُرش" اليهودي في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتشمل القيود الجديدة؛ إغلاق الكُنس ودور العبادة والسماح بالصلاة لمجموعات من 20 شخصا في أماكن مفتوحة لا تبعد أكثر من كيلومتر عن محيط مكان السكن، وتقليص المشاركة في التظاهرات حتى 20 شخصا بمسافة لا تتجاوز كيلومتر عن مكان السكن، وإغلاق جميع أماكن العمل غير الحيوية، وإغلاق المصالح التجارية والأسواق، وتقليص عمل المواصلات العامة مع الإبقاء على الخطوط الحيوية، وإغلاق مطار اللد أمام الرحلات المغادرة، ومنع التجمهر وإمكانية مخالطة أفراد العائلة الصغيرة فقط.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على القرارات الجديدة.

وبحسب صحيفة "يديعوت آحرونوت"، فقد تم التوصل للقرارات خلال محادثة هاتفية بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بني غانتس، ووزير الداخلية آريه درعي، ووزير الخارجية جابي أشكنازي، ووزير العدل آفي نيسنكورن. ولم يطلع الوزراء الآخرون في "كابينت كورونا" والنائب العام آفيحاي مندلبليت على التفاصيل وقت اتخاذ القرارات، الذي نقل للحكومة مباشرة للمصادقة عليه.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعنلت مساء الأربعاء، تسجيل 8 وفيات و4031 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1317 وفاة، وحصيلة الإصابات إلى 203,136 إصابة.

وتشير المعطيات إلى تسجيل نحو 11 ألف إصابة بالفيروس في أقل من 48 ساعة، ما رفع عدد الإصابات النشطة إلى 57,134 إصابة، و658 مصابا يرقدون في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 177 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي.