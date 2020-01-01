الخارجية: حالة وفاة و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل حالة وفاة، و4 إصابات جديدة بفيروس كورونا و2052 حالة تعاف، اليوم الأربعاء، بصفوف جالياتنا حول العالم.

وأعلنت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في المملكة العربية السعودية، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن سهيل عوني محمد الحرتاني (58 عاما)، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 86 حالة.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 4 إصابات في صفوف الجالية في كل من دالاس ونيوجرسي، ما يرفع عدد الإصابات إلى 3672 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة الاحباب في الوطن إلى فرانكفورت، للالتحاق بدراستهم وأعمالهم، ومغادرة دفعة جديدة من الطلبة الأحباب الدراسيين في الجامعات المصرية إلى القاهرة.

كما وصلت الدفعة الاخيرة من الأحباب العالقين في تركيا والإمارات العربية المتحدة، ودفعة جديدة من العالقين في الولايات المتحدة، وكان السفير أحمد الديك في وداع الأحباب المغادرين واستقبال القادمين.