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السفير دبور يسلم عائلة العالم الراحل انطوان زحلان وسام قلادة الكنعانيين الكبرى

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير دبور يسلم عائلة العالم الراحل انطوان زحلان وسام قلادة الكنعانيين الكبرى



بيروت /سما/

 نيابة عن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سلم سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، اليوم الأربعاء، عائلة العالم الفلسطيني الراحل انطوان زحلان قلادة الكنعانيين الكبرى من وسام الرئيس محمود عباس.

ومنح الرئيس فقيد فلسطين الكبير العالم انطوان زحلان قلادة الكنعانيين الكبرى تقديرا لعطائه الوطني، وتفانيه في خدمة وطنه وشعبه الفلسطيني، وتثمينا لمسيرته العلمية والفكرية الرائدة في العلوم التطبيقية، ودراسات استشراف المستقبل، ونقل التكنولوجيا، وتقديمه العشرات من الابحاث والمؤلفات والدراسات التي ستبقيه خالدا في ذاكرة الأجيال الفلسطينية والعربية وفي العالم أجمع.

وعبرت عائلة الراحل عن شكرها للرئيس، وتقديرها لهذه الخطوة بتكريم الراحل، وتوفير الظروف المناسبة دائما لأبناء شعبنا في تحصيلهم العلمي.

#الرئيس عباس #الراحل انطوان زحلان

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