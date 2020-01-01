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الرئيس اللبناني: ملتزمون بمبادرة السلامة العربية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اللبناني: ملتزمون بمبادرة السلامة العربية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين



بيروت /سما/

قال رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون إنه مع مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة والحديث عن الحلول في الشرق الاوسط، نعيد التأكيد على التمسك بالمبادئ التي قامت عليها المنظمة، ومنها قرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة.

وشدد على التزام بلاده بالمبادرة العربية، وأن الشعب اللبنانيين بكل أطيافه يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيرا موحدا دون أي تقسيم أو تجزئة.

وأشار إلى أن لبنان يجدد تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته لتثبيت قواعد الاستقرار والامن في الجنوب اللبناني ما ينعكس على استقرار في كل المنطقة، مطالبا بإلزام إسرائيل القيام بوجباتها الكاملة في هذا المجال ووقف الخروقات للسيادة اللبنانية واستباحة أجوائه، إضافة إلى حثها على ترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من منطقة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفار شوبا.

وأكد ان لبنان تتطلع لدور الامم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه عبر ترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي وما يحفظ سيادة لبنان وحقوقه.

#لبنان

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