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إعلان هام للمواطنين الراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان هام للمواطنين الراغبين بالسفر إلى المملكة العربية السعودية



الرياض /سما/

 أفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بأن على المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة ضرورة اتباع النظم والتعليمات التي أقرتها الجهات المختصة بالمملكة.

وشددت السفارة في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، على ضرورة أن تكون تأشيرات الخروج والعودة أو العمل أو الزيارة أو الإقامة سارية المفعول، والتأكد من ذلك عبر منصتيّ (أبشر ومقيم) قبل التوجه إلى المطارات.

وأوضحت أنه أيضا بحسب التعليمات السعودية ضرورة تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا المستجد تم إصدارها من مختبر موثوق خارج المملكة خلال ٤٨ ساعة من وقت إجراء الإختبار حتى وقت الوصول، لجميع القادمين من كل الأعمار، كما سيخضع جميع القادمين للحجر الصحي الذاتي بالمنزل لمدة يومين من تاريخ الوصول للمملكة مع إجراء فحص PCR بعد انتهائها مباشرة، وفي حال عدم الفحص يستمر الحجر الصحي المنزلي لمدة سبعة أيام.

وشددت على جميع القادمين ضرورة تثبيت تطبيقيّ (تطمن وتوكلنا) والتسجيل فيهما.

#السفارة الفلسطينية #السعودية

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