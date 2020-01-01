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"الاتحاد" يواصل اجتماعاته مع الصحة لاستئناف دوري المناطق وانطلاق الموسم الكروي الجديد

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاتحاد" يواصل اجتماعاته مع الصحة لاستئناف دوري المناطق وانطلاق الموسم الكروي الجديد



رام الله /سما/

 أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ولاحقاً للتعميم الأول الخاص بالموسم الكروي 2020-2021، أن الدائرة الطبية بالاتحاد تواصل عقد اجتماعاتها مع وزارة الصحة الفلسطينية لدراسة آلية استئناف دوري المناطق في المحافظات الشمالية، وانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وأوضح الاتحاد أنه بناءً على الوضع الحالي وما تتمخض عنه الاجتماعات مع ذوي الاختصاص، سوف يتم تحديد الموعد النهائي لاستئناف دوري المناطق وانطلاق الموسم الكروي في وقت لاحق.

وأكد، في بيان له، أن انطلاق المنافسات سيكون وفق إجراءات السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، وضمن بروتوكول صحي خاص معتمد من قبل وزارة الصحة، مبينا أنه سيكون هناك تنسيق دائم من قبل الدائرة الطبية مع جهات الاختصاص لتقييم الحالة الوبائية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

كما ثمن الاتحاد الدور الإيجابي للأندية في كافة الدرجات في الوطن والشتات وإصرارها على إنجاح المسيرة الرياضية الفلسطينية وإيصال رسالتها الوطنية.

يذكر أن المكتب التنفيذي قد أكد في اجتماعه الأخير أنه وبناءً على تطورات الوضع الصحي يتم تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي الجديد في المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات بشكل متزامن أو كل على حدة.

#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

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