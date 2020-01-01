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الملك سلمان: مبادرة السلام العربية توفر أساسًا لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان: مبادرة السلام العربية توفر أساسًا لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي



الرياض /سما/

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تمسك بلاده بمبادة السلام العربية كحل للصراع العربي الإسرائيلي، مشددا على دعم المملكة حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة واقامة دولته المستقلة.

وقال الملك سلمان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن مبادرة السلام العربية توفر أساسًا لحل عادل وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط عانت من تحديات أمنية ومازالت تعاني منها.

وأوضح أن بلاده "مدت يدها لإيران بالسلام على مدى العقود الماضية لكن دون جدوى"، متابعًا: إيران استغلت الاتفاق النووي لتكثيف أنشطتها التوسعية وتأسيس شبكاتها الإرهابية وعدم إنتاج شيء سوى الفوضى والتطرف والطائفية

وأضاف العاهل السعودي: لا بد من حل شامل وموقف دولي راسخ لمنع إيران من الحصول على أسلحة دمار شامل ووقف برنامجها للصواريخ الباليستية وتدخلها في شؤون الدول الأخرى

وتابع: المملكة لن تتردد في الدفاع عن نفسها ولن تتخلى عن شعب اليمن إلى أن يستقل عن الهيمنة الإيرانية.

وأشار الملك سلمان إلى أن بلاده لن تتخلى عن الشعب اليمني حتى يستعيد كامل سيادته واستقلاله من الهيمنة الإيرانية

#الملك سلمان #السعودية #القضية الفلسطينية #مبادرة السلام العربية #ايران #الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

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