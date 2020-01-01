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باريس: إخلاء برج إيفل بعد بلاغ بوجود قنبلة

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس: إخلاء برج إيفل بعد بلاغ بوجود قنبلة



باريس /سما/

أجلت شرطة باريس برج إيفل مؤقتا اليوم، الأربعاء، وأحاطت المنطقة المحيطة به بعد تهديد بوجود قنبلة داخل هاتف.

وتم إخلاء جميع السياح من منطقة البرج عقب تلقي الشرطة اتصالا من مجهول أعلن فيه وضع قنبلة داخل البرج، وفقًا لمسؤول في شركة إدارة البرج، اشترط عدم الكشف عن اسمه.

وأغلقت الشرطة الشوارع أسفل البرج والجسر الممتد عبر نهر السين إلى ساحة تروكاديرو، لكنها بدأت في رفع الحواجز بعد حوالي ساعتين. وقال ضابط شرطة في مكان الحادث إن الشرطة لم تعثر على أي آثار للقنبلة مصدر التهديد.

ويستقبل البرج الذي شيد قبل 131 عامًا حوالي 25000 سائح يوميًا في السنوات العادية، لكن الزيارات انخفضت هذا العام بسبب قيود السفر إثر انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يفتح برج إيفل أبوابه يوميًا، لكنه يُغلق أحيانًا بسبب التهديدات بعمليات انتحارية أو وجود قنابل أو الإضرابات العمالية.

#باريس #برج ايفل #فرنسا #قنبلة

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