قناة 13 العبرية: السودان في طريقها للتطبيع

القدس المحتلة /سما/

زعمت قناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، أن مصادر سودانية أكدت لها أن فرصة في القريب العاجل لإعلان التطبيع مع إسرائيل.

ونقلت القناة عن تلك المصادر قولها، إن المحادثات التي جرت مع الوفد الأميركي في أبو ظبي كانت إيجابية للغاية، وأن الاتفاق مع إسرائيل يعتمد على استجابة الولايات المتحدة لمطالب الخرطوم، بشطب اسمها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب والمساعدات الاقتصادية.

وكان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، غادر اليوم أبو ظبي عائدًا إلى الخرطوم.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن البرهان قوله، إنه أجرى محادثات مثمرة مع الأميركيين في أبوظبي بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وأشار إلى أنه بحث مع الوفد دور السودان في تحقيق السلام.

وأكد البرهان على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وفق حل الدولتين.