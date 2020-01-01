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الأردن يستضيف غداً اجتماعاً عربياً أوروبياً لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يستضيف غداً اجتماعاً عربياً أوروبياً لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين



عمان /سما/ أ ف ب

 أفادت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، بأن اجتماعاً سيعقد في عمان، غداً الخميس، يضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي لبحث سبل دعم عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائليين.

وقالت الوزارة، إن "وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي سيعقدون يوم غد الخميس، في عمان اجتماعاً لبحث سبل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط باتجاه التوصل لسلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".

وأشارت الى أنه "الاجتماع الثالث من نوعه، إذ عُقد الأول في ميونخ في شهر شباط 2020، والثاني في تموز الماضي عبر آلية الاتصال المرئي".

يذكر أن مفاوضات السلام توقفت بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عام 2014.

#الاردن #عملية السلام #الفلسطينيين #اسرائيل

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